Gemist? PEC zet door en een commissaris die wellicht te ver gaat

Weg naar boven - Dat de knappe zege op Feyenoord van vorige week geen incident is geweest, blijkt zeven dagen later in Almelo. Door de 0-2 zege op Heracles heeft PEC Zwolle de weg naar boven definitief ingezet.

John Berends - ,,Dit kan een nieuwe commissaris niet zeggen.’’ Het idee van John Berends, de scheidend burgemeester van Apeldoorn en de nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland, om Teuge uit te ruilen tegen Klarenbeek valt slecht in zowel Apeldoorn als in de gemeente Voorst.

Wolf is terug - De wolf is terug in Nederland - nu echt. Wolvin GW998f ‘woont’ vandaag precies zes maanden op de Veluwe en daarmee is ze officieel een blijver. Het roofdier laat voortdurend visitekaartjes achter in de vorm van drollen: ‘Dit is mijn gebied.’ Na de otter en de bever hebben we vanaf vandaag dus een soort die terug is van weggeweest. Daarom: 7 vragen over het nieuwste roofdier van ons land.