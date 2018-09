Gemist? Pechtold beschuldigd en koning kan jagen in Apeldoorn

PECHTOLD - Voormalig raadslid Anne Lok uit Meppel uit forse beschuldigingen richting Alexander Pechtold in haar ontslagbrief. In de brief legt ze uit waarom zij per direct ontslag neemt als raadslid. De Meppelse beschuldigt Pechtold van misbruik en wangedrag. Ze zegt dat ze zelf niet bewust de publiciteit heeft opgezocht.

KROONDOMEIN - Kroondomein Het Loo in Apeldoorn wordt, tegen de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer, niet het hele jaar door opengesteld voor publiek. Dat betekent dat leden van de koninklijke familie er in de herfst nog steeds ongestoord kunnen jagen.

LICHAAM GEVONDEN - De politie heeft het onderzoek naar het gevonden lichaam op de Meskampersteeg in het buitengebied van Putten afgesloten. Een misdrijf is uitgesloten.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR - De sinds gisteren vermiste Deense vrachtwagenchauffeur op Urk is terecht. De 45-jarige vrijgezelle man is vanochtend in goede gezondheid aangetroffen in Tollebeek.

ZELFDODING - Jeugdzorginstelling Intermetzo in Eefde is vorig jaar tekort geschoten bij hulp aan een minderjarige cliënt, die vervolgens zelfmoord pleegde. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een woensdag gepubliceerd rapport.

