Gemist? Pegida roept op om als zwarte piet te komen tijdens de intocht in Apeldoorn en boeren krijgen na protesten hun zin

Knarsende treinen - Het knarsende en knerpende geluid dat treinen in Deventer maken, moet binnenkort verleden tijd zijn. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur deed vandaag bij het centraal station de toezegging dat in twee bochten in het spoor, die de overlast veroorzaken, de ‘smeerpottenmethode’ wordt toegepast.

Pegida - Pegida Nederland roept via Twitter op om zaterdag 16 november massaal als Zwarte Piet naar Apeldoorn te komen. De burgerbeweging is het er niet mee eens dat bij de landelijke sinterklaasintocht alleen roetveegpieten welkom zijn.

Belevingswoning - Het is er volgepakt met materialen en schilders, installateurs en stoffeerders lopen in en uit. Er is flink reuring aan de Galjoenstraat 39 in Dronten, waar Oost Flevoland Woondiensten is begonnen met het inrichten van een‘belevingswoning’. Door het inzetten van domotica en andere slimme vindingen moeten mensen dus langer thuis kunnen blijven wonen. Dat laten zien in deze woning is een uitdaging, want volgens Westmaas is dit wel ‘de meest beroerde woning’ voor een dergelijk project. Met andere woorden: als het hier lukt, dan kan het bijna overal.

Gezocht - In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond brand in de rieten kap van een villa aan de Rijsstraatweg in Voorst. Omwonenden tipten de politie over siervuurwerk dat kort voor de brand zou zijn afgestoken in de buurt van de kapitale villa. De woning liep daarbij grote schade op. De politie hoopt dat de dader(s) van de uitgebrande villa in Voorst zichzelf melden. Zeker als blijkt dat er sprake was van een ongeluk.

Boerenprotest - In het dossier Boerenprotesten hebben we alle artikelen verzameld over de boerenprotesten vandaag. Van chaos op de wegen in en rondom Zwolle tot protesten in Zwolle en Lelystad en waarom deze zes boeren vandaag hun stem lieten horen.

PREMIUM-verhaal van de dag - Restauratie moet kerkorgel Zwartsluis ruige, stoere en bruisende klank teruggeven