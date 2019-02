Gemist? Provincies willen niet betalen voor het spoor en brand in schuur

Provincies op ramkoers - Provinciebestuurders willen niet langer betalen voor beheer van en onderhoud aan het spoor. Ze vinden de situatie volledig scheefgegroeid. Er dreigt hierover een conflict met staatssecretaris Stientje van Veldhoven, van Infrastructuur en Waterstaat. Die vindt wel dat de provincie moet blijven bijdragen.

Brand Achterhoek - In een schuur met enkele landbouwmachines in Zieuwent is zondagochtend een grote brand ontstaan. Daarbij hebben twee personen, vader en zoon, rook ingeademd. Zij zijn voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Kamper lijntje - Het debacle rond het Kamperlijntje tussen Zwolle en Kampen is eind dit jaar eindelijk opgelost. Althans, dat is de inzet van alle partijen. Twee jaar later dan gepland, omdat een bodemonderzoek over het hoofd was gezien. Een miskleun van ProRail, die daarvoor het grootste deel van de rekening betaalt. Extra kosten: tussen de 2,5 en 4 miljoen euro. Voor het eerst kijkt Overijssels gedeputeerde Bert Boerman terug.

