Gemist? Ravage door autocrash op schoolplein in Hasselt, onrust om ‘sjoemelcijfers’ Lelystad Airport

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om vandaag al het regionale nieuws te volgen? Dit was het belangrijkste of meest opvallende nieuws van zaterdag 8 februari.

Storm Ciara - De storm van morgen was vandaag al het gesprek van de dag. Ciara komt eraan en dat zullen we weten! Wij hebben op een rijtje gezet wat je morgen in Oost-Nederland kunt verwachten. Wil je alles weten over de storm en al het nieuws daaromheen? Check dan ons speciale dossier.

Cijfers Lelystad Airport - Kamerfracties willen de onderste steen boven met het oog op milieuschade-cijfers over Lelystad Airport. Daar zou mee gesjoemeld zijn door het ministerie, stelt actiegroep SATL, om het vliegveld zo snel mogelijk open te krijgen.

Crash op schoolplein - Een onwel geworden automobilist heeft vanmiddag de Prins Willem Alexander-school in Hasselt geramd. Het schoolgebouw liep daarbij dergelijk grote schade op dat het eerst deels gestut moet worden om instorting te voorkomen. De schooldirecteur is geschrokken, maar ook opgelucht.

Licht uit - In een flink deel van Overijssel is vanavond plotseling de straatverlichting uitgevallen. Er komen tientallen meldingen binnen uit onder meer Zwolle, Deventer, Olst, Wijhe en Raalte. Ook in Drenthe is op plekken de verlichting uitgevallen. Enexis weet wat er aan de hand is.

Woningoverval - In Ermelo is vanavond een woningoverval gepleegd. Politieagenten kwamen in kogelwerende vesten naar het vrijstaande huis.

