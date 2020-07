Gemist? Riet (87) zit in zonder wc in quarantaine en Zutphense burgemeester op het matje geroepen om kermis

kaart | video Hete zon brengt jeukrups op gang: in optocht de boom uit, de grond in. Kijk dus goed uit!

26 juni De hete junizon zet de eikenprocessierups massaal in beweging. De dieren zoeken koelte op andere plekken in bomen en zelfs in de grond. Dubbel goed opletten dus nu in de buurt van eiken als je je hond uitlaat, gewoon in het bos wandelt of verkoeling zoekt in zwemwater in de buurt van deze boomsoort.