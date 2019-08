Gemist? Schoten gelost bij wilde achtervolging door Gelderland, droomhuis in Deventer wordt nachtmerrie

Wilde achtervolging - De politie heeft maandagavond bij wilde achtervolging door Gelderland een Duits voertuig klemgereden en beschoten. De bestuurder ging ervandoor na een controle bij Dinslaken en kon pas in Amsterdam worden aangehouden. De situatie houdt vermoedelijk verband met een verdachte situatie in een winkelcentrum in Duisburg.

Droomhuis wordt nachtmerrie - De één slaapt noodgedwongen op een vakantiepark, de ander tijdelijk in een huurhuis. Ze hebben geen idee hoe lang nog, de tien huishoudens die een appartement kochten in de voormalige Houtmarktschool in Deventer. De verbouwing ligt al tijden stil, de failliete ontwikkelaar is met de noorderzon vertrokken. ,,We zijn met z’n allen misleid.”

Angst na overval - De brute overval op CameraTools in Apeldoorn dreunt een dag later nog flink na. De zaak in Apeldoorn-Zuid ging vandaag weer open, maar de draad weer oppakken? Dat valt niet mee. ,,Ik schrik nog als iemand me een tikje op mijn schouder geeft.’’

Chaos bij CBR - Diabetespatiënt Henk Hogenkamp (69) uit Dalfsen rijdt wekelijks zijn vrouw naar het ziekenhuis in Groningen. Maar een geldig rijbewijs heeft hij niet meer. Hij moet nog 19 weken wachten, omdat het CBR een tekort aan medisch personeel heeft. ,,Heel frustrerend.’’ ,,Dit is heel frustrerend.’’

‘Bedrijfsspionage’ - Online muziekwinkel Bax Music wordt beschuldigd van het stelen van bedrijfsgevoelige informatie rondom de komst naar Apeldoorn. De aantijgingen komen van instrumentenimperium Keymusic, dat onlangs failliet ging, maar toch een doorstart maakt. De winkel van Keymusic in Apeldoorn stapte in de tussentijd ‘stiekem’ over naar Bax Music, en nam alle zakelijke contracten mee.

Bedrijven die inspelen op hitte, droogte en wateroverlast doen het vaak extreem goed en zien de toekomst zonnig in, zegt ABN AMRO, dat voor het eerst onderzoek deed naar ‘klimaatadaptatieondernemers’. Twee winnaars van de klimaatverandering zijn Mapgear in Deventer en Wareco in Holten. Zo verdienen zij aan de klimaatverandering.