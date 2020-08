Gemist? Schrik zicht er in Zutphen goed in na vijf branden in 20 minuten en jongeren houden illegale feesten

SCHRIK - De schrik zit er nog goed in bij Inga Herald uit Zutphen. Op de vroege zondagochtend werd zij met haar buren opgeschrikt door vijf branden in slechts twintig minuten tijd. Inga meldde eerst de brand een stukje verderop in de Lulofsstraat en ontdekte daarna bij toeval dat er ook brand was bij het appartementencomplex waarin zij zelf woont. ,,Echt bizar dit. Ik lag in bed, hoorde geknetter, keek uit het raam en zag bij de andere woning steekvlammen omhoog schieten.’’

DOORRIJDER - Opnieuw is een fietser aangereden en gewond achtergelaten. Dit keer gebeurde het in Zwolle. Een 77-jarige man is later aangehouden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen week kwamen meerdere van dit soort ongelukken in het nieuws, waaronder het noodlottige ongeval van de 14-jarige Tamar uit Marken. Een 15-jarig meisje en een man, beide in de buurt van Ommen, werden het slachtoffer van een wielrenner.

ILLEGALE FEESTEN - Ondanks de coronamaatregelen en extra aangekondigde controles hielden jongeren de afgelopen nacht toch illegalen feesten. Een feest in Rouveen, waarbij zo'n 150 mensen samenkwamen, is door de politie gestopt. Op het Giethoornse Meer bij Muggebeet werden tientallen bootjes aan elkaar gekoppeld, maar de politie greep niet in.

OP STELTEN - Een 34-jarige man uit Hattemerbroek maakte het wel erg bont. In Hattem als in Kamperveen zette hij de boel op stelten. Een arrestatieteam moest er uiteindelijk aan te pas komen om de man op te pakken.

Premiumverhaal van de dag

Ex-wijkagent Jan Schoenmaker was jarenlang wijkagent op een tippelzone. Nu doet hij een boekje open over wat hij daar allemaal meemaakte. Zo vertelt hij over de vele ongelukken die er gebeurden. ,,Sommige meiden werkten stevig door, ze hadden wel zes klanten per uur. Die waren tijdens de rit van de tippelzone naar hier al bijna klaar, als hun klant probeerde het vak in te rijden.”