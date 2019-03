Een Groninger met tientallen kilo's hennep in de achterbak zegt zich te schamen voor zijn sekspoppen in de achterbak om aan drugscontrole te ontkomen. Ziekenhuis Isala zet pas vaart achter een onderzoek naar het overlijden van een patiënt nádat deze krant belde. En de dierenambulance rukte uit voor een beknelde rat. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Geen sekspoppen maar een half miljoen euro aan drugs - Een Groninger liep vrijdagavond tegen de lamp bij een routinecontrole. De man wilde in eerste instantie zijn kofferbak niet openen. Hij vertelde dat hij daar sekspoppen en vieze blaadjes in had liggen. Dat vond hij gênant. Maar hij was eigenlijk zenuwachtig. In de auto van de man werd 67 kilo hennep en 69 pakjes hasj gevonden.

Granaten ontploffen in Zwolse woonwijk - Twee mokerslagen rollen dinsdagochtend in alle vroegte door de slaperige wijk Zwolle Zuid. ‘Vuurwerk’, vermoeden de meeste buurtbewoners dan nog. Als later blijkt dat het om twee handgranaten gaat, is de schrik groot. ,,Oorlogstuig in onze woonstraat, bizar.’’ In dit artikel de feiten op een rij.

Oma bewerkt inbreker met wandelstok - De 91-jarige oma van politieagente Henrieke Schoonekamp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag eigenhandig een inbraak in haar woning verijdeld. ,,Ze heeft de inbreker met haar stok weggejaagd uit haar woning in Borculo.’’

Onderzoek naar overlijden in Isala: ‘Ze kwamen pas in actie toen de krant had gebeld…’ - Had Jan Jaap Hulst (46) uit Elburg nog kunnen leven als ze bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle beter hadden opgelet? Ja, zegt zijn neef. Nee, concludeert het ziekenhuis na een intern onderzoek.

Natuurliefhebbers genieten van de Wolf, schapen sidderen - In Daarle zijn afgelopen zondag vijf schapen doodgebeten. Een aantal dagen daarvoor kwamen er meldingen van schapenboeren in Lemelerveld (4) en Heeten (2). Onderzoekers moeten achterhalen of het om een actie van een wolf gaat.

Dierenambulance rukt uit voor beknelde rat - De rat zat muurvast in een putdeksel in het Duitse Bensheim toen de hulptroepen aankwamen. Zijn bovenlichaam stak boven de put uit, maar verder dan dat kwam hij niet. ,,Hij piepte, schreeuwde en was erg bang’’, vertelt hulpverlener Michael Sehr.