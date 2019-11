Gemist? Sinterklaas is weer in het land! En waarom is de megakerk zo populair?

SINTERKLAAS - Het zal je vast niet ontgaan zijn, Sinterklaas is weer in het land. En dat ging niet zonder slag of stoot. 12 mensen werden opgepakt vandaag. Lees alles over de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn in ons dossier.

OSCAR WILDE - Kunstdetective Arthur Brand heeft een verloren gewaande ring van de beroemde schrijver Oscar Wilde opgespoord en geeft die woensdag terug aan het Magdalan College in Oxford. Daar werd de ring in 2002 gestolen en sindsdien als verloren beschouwd. Brand had de ring weken in huis nadat hij hem onlangs in Londen in handen kreeg.

ZIGGY - Bijna twee miljoen kijkers zagen Ziggy Krassenberg gisteren in The Voice of Holland vol overtuiging Queens ‘Too much love will kill you’ zingen. Alle coaches draaiden hun stoelen en Ziggy, die tot april in Zutphen woonde, koos voor Anouk. Aan met name Zutphense jongeren bewaart de achttienjarige Ziggy slechte herinneringen. ,,Ik heb veel last gehad van pesterijen en één keer ben ik zelfs een keer met een fles drank gemept.”

LANGZAMER - De leden van de Partij van de Arbeid hebben voor radicale maatregelen gestemd om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Zo willen ze dat nog dit jaar de maximumsnelheid op snelwegen rond natuurgebieden naar 80 kilometer per uur gaat. Ook moet er een verbod op vluchten binnen Europa komen. De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil nog niet zo ver gaan en gaat ‘in gesprek’ over de voorstellen.

Premium verhaal van de dag

Waar veel kerken in Nederland in rap tempo leeglopen, groeit de aanhang van eigentijdse kerken als Mozaiek onstuimig. Duizenden gelovigen komen daar elke zondag samen om vol overgave zingend hun geloof te vieren. Wat maakt deze megakerken zo populair?