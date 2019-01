Gemist? Station Zwolle ontruimd en volgeboekte B&B moet dicht

Treinstation Zwolle

De twee mannen die vanmiddag door een arrestatieteam in een trein zijn aangehouden, zouden een verdachte opmerking over de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de trein hebben gemaakt. Een medepassagier hoorde de opmerking van een van de mannen op het station in Emmen, en belde vanuit de trein met de politie.

Stroomstoring

Een deel van het centrum van Deventer zit vanavond zonder stroom. Het kan twee tot drie uur duren voordat de stroom weer terug is. Het is de tweede keer deze week dat Deventer wordt getroffen door een stroomstoring.

Oud PEC-Speler debuteert bij Man City

Philippe Sandler heeft tot zijn eigen verrassing vandaag zijn debuut gemaakt voor Manchester City. De Amsterdammer en voormalige PEC Zwolle-verdediger kwam in de 67e minuut in het veld voor Kevin De Bruyne tijdens de monsterzege op Rotherham United (7-0) in de derde ronde van de FA Cup.

Opgesloten in de meterkast

,,Oh mevrouw, maakt u zich maar geen zorgen over mij’’, zegt ze al snel. ,, Ik ga in dit nieuwe jaar weer vrolijk door met dansen, ik laat me echt niet op de kop tikken door die twee rovers.’’ Natuurlijk kan ze niet om de roofoverval in haar eigen woning lachen, maar de kwieke Bettie de Graaf-Alsema (82) laat zich niet uit het veld slaan en heeft haar blik begin 2019 weer op de toekomst gericht.