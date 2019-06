Gemist? Steekpartij bij azc in Harderwijk, dodelijk ongeluk op N50 bij Kampen

Ben je er niet aan toegekomen om het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag 18 juni.

Steekpartij bij azc - Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk zijn gisteravond even voor middernacht drie gewonden gevallen. Een van hen is als mogelijke dader aangehouden. In de buurt heerst onrust: ,,Die mensen lopen hier ook bij ons door de straat.’’

Dodelijk ongeluk N50 - Bij een ernstig ongeluk op de N50 bij Kampen is vanochtend een 38-jarige man uit Leeuwarden overleden. Een ander slachtoffer is gewond en naar het ziekenhuis vervoerd. De weg werd als gevolg van het ongeluk lange tijd in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat bekijkt of de ‘dodenweg’ eerder verbreed kan worden dan in 2022.

Man bijt kind - Een verwarde man heeft gistermiddag een kind gebeten in een natuurspeeltuin in Zutphen. Het jonge slachtoffer speelde met kinderen van een buitenschoolse opvang (bso) langs de rivier De Berkel toen een verwarde man op hem afliep en hem in zijn schouder beet. De politie tast in het duister over wie de man is.

Jagende wolf - Het was de bedoeling om in alle vroegte herten en zwijnen te spotten, maar in plaats daarvan stonden Benny Pieters uit Epe en zijn vriendin Renée Storm van Leeuwen vanochtend oog in oog met een jagende wolf. Het roofdier greep voor hun ogen een reekalf en ging ermee vandoor.

Doorbraak drugsonderzoek - In een groot drugsonderzoek heeft de politie vandaag vier mensen opgepakt die worden verdacht van witwassen en overtreding van de Opiumwet. Het gaat om een man (37) en vrouw (35) uit Brummen, een man (35) uit Zutphen en een man (22) uit Beekbergen.

Premium-verhaal van de dag

Rattenvanger - Twaalf adressen op een dag. Ruim duizend ratten per jaar. En altijd diezelfde heldenrol. Jan Marskamp is de rattenvanger van Zwolle en weet hoe hij de mensen blij kan maken. ,,Zie je die keutels?’’