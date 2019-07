Gemist? Sterrenteam jaagt op ‘Zwolse meteoriet’ en zwijnen verstoren romantische wandeling op Veluwe

Sproeiverbod - Om ook in de toekomst voor iedereen voldoende drinkwater te hebben, zint de overheid op de mogelijkheid om het sproeien van de tuin met kraanwater te kunnen verbieden. Uiterlijk in april volgend jaar komt daar duidelijkheid over. Waterbedrijf Vitens is alvast een campagne gestart.

Jacht op meteoriet - Vijf meteorietdeskundigen vormen een denktank in de jacht op de ‘Zwolse meteoriet’. Allemaal hebben ze succesvolle projecten gehad met meteorietvondsten. Ze hopen door hun samenwerking de meteoriet te vinden die ingeslagen moet zijn tussen Zwolle en Staphorst.

Huisdieren dood door rups? - Dierenarts Herman Aa uit Deventer heeft dit weekend twee honden en kat laten inslapen nadat hun situatie in korte tijd snel verergerde. Hij vermoedt dat de eikenprocessierups de boosdoener is. Het zou voor het eerst in deze regio zijn dat dieren overlijden nadat ze in aanraking kwamen met de rups.

Woedende vader - Een 47-jarige vader uit Deventer ontstak in grote woede toen hij hoorde dat zijn 17-jarige dochter een relatie had met een zes jaar oudere man elders in het land en daar ook nog eens over loog. Hij sloeg haar, knipte haar heuplange haren af en liet haar zelfs in de nacht ergens even alleen op een vluchtstrook achter, alvorens haar weer mee naar Deventer te nemen.

Bang voor zwijnen - Een romantische wandeling door de Veluwse bossen is afgelopen nacht voor een stelletje iets anders afgelopen dan verwacht. De politie moest de tortelduifjes ‘redden’ nadat ze omringd waren door wilde zwijnen.

Premium-verhaal van de dag

Gepest en mishandeld - Saskia Polman uit Deventer wilde maandag in Schalkhaar gaan kijken bij een honkbaltraining van haar zoontje Joost. In plaats van hem fanatiek in actie te zien, zat de 11-jarige jongen ineengedoken in een dugout. ,,Toen hij mij zag, begon hij meteen te huilen. Eerst vertelde hij dat hij onderweg was gepest, maar het bleek veel ernstiger dan dat.”