Gemist? Terrorisme op de Noord-Veluwe en een mogelijke schietpartij in Apeldoorn

SCHIETPARTIJ - De politie deed vanavond onderzoek naar een mogelijke schietpartij in Apeldoorn Aan het begin van de avond kwam een melding binnen van een schietpartij. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten, de politie doet daar onderzoek naar. Er zijn geen gewonden gevallen.

WAPENVERGUNNING - Schietsporter Reinier van Westerveld weet: ,,Bij het minste of geringste ben je je wapens kwijt.’’ Een sportschutter die zich agressief gedraagt bij een simpele verkeersruzie heeft maar zo de politie op de stoep staan: inleveren die wapens.

TERRORISME - Twee mannen werden een jaar geleden in Hattem door een zwaarbewapend arrestatieteam uit hun huis gehaald. Ze hadden, gekleed in lange gewaden, in een bos bij Wezep geschoten. Toen een jager het duo zag, sloegen ze op de vlucht. Het was de week waarin door arrestaties in Huissen, Arnhem en Rotterdam een grote terroristische aanslag in ons land was verijdeld. De consternatie was daardoor groot in Hattem en omstreken. Drong het terrorisme nu ook al door tot op de noordelijke Veluwe?

ASIELZOEKERS - Jur Verbeek gaat Harderwijk helpen om criminele asielzoekers uit het plaatselijke asielzoekerscentrum aan te pakken. ,,Of het nu gaat om winkeldiefstal, geweld of het bespugen van een azc-medewerker: ze komen er niet meer mee weg. We jagen ze na, waar ze ook zitten.‘’

