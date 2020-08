Gemist? Trammelant diep in de nacht in Wezep. En: vlammend afscheid van Arjen aan de IJssel

BEROERD

Holtenaar Nathan de Jong (41) kreeg in de zomer van 2016 een hitteberoerte tijdens de triatlon in zijn woonplaats. Die overleefde hij ternauwernood. De vitale sportman veranderde daarna wél plotsklaps in een wrak. Hij belandde in ‘een hel’, takelde af en werd eind 2017 afgekeurd. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij heeft eindelijk genoeg energie om zijn verhaal te doen.

IJSSELWATER

Een tekort aan drinkwater. Natuur die uitdroogt. Boeren die hun oogsten zien mislukken. Droogte, een direct gevolg van klimaatverandering, zorgt voor grote problemen. Een rigoureuze oplossing is nodig, zeggen experts. Eén ervan springt eruit: miljarden liters IJsselwater de Veluwe oppompen. ,,Na de Afsluitdijk en Deltawerken is het tijd voor iets nieuws wat tot de verbeelding spreekt.”

STEEKPARTIJ

Twee gedetineerden zijn vanochtend rond tien uur met elkaar op de vuist gegaan in de gevangenis in Zutphen. Daarbij heeft één van hen de ander met een bestekmes gestoken.

TRAMMELANT

Het was vannacht onrustig in het centrum van Wezep. Een woning ging in vlammen op en de politie raakte slaags met omstanders die weigerden de brandweer de ruimte te geven. Loco-burgemeester Liesbeth Vos reageert onthutst, maar houdt de lokale hangjeugd vooralsnog uit de wind. ,,Niet terecht om direct naar hen te wijzen.’’

BEDREIGD

De gemeente Dronten heeft aangifte gedaan bij de politie nadat een ambtenaar is bedreigd. De ambtenaar was in overleg met bewoners over het terugdringen van het aantal studentenwoningen in de wijk Dronten-Noord.

KONINKLIJK ONTWERP

Prinses Beatrix zit aan zijn 3 Minus 1-bureau, in Japan kan hij niet rustig over straat, maar in zijn geboorteplaats zijn ze ogenschijnlijk vergeten dat hij bestaat. Richard Hutten (53), een wereldster in ontwerpersland, zetelt tegenwoordig in Rotterdam, maar zijn wieg stond in de Zwolse wijk Berkum. ,,Zwollenaren zeiden mijn moeder dat ze niet wisten dat ze nóg een zoon heeft, ik dus.’’

VLAMMEND AFSCHEID

De bekende verdwijning van IT-expert Arjen Kamphuis liet de Deventer kunstenaar Jillis Groen maar niet los. Kamphuis verdween in 2018 in Noorwegen. Groen hield een expositie over Kamphuis’ verdwijning. Het meest monumentale schilderij daarvan verbrandde hij zaterdagavond in een kunstperformance. ,,Ik begrijp dat het voor bekenden heftig is, dat ik Kamphuis’ beeltenis verbrand.’’

OPGELUCHT

Zeventien bewonersvan woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld zijn niet besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de test die de bewoners vrijdag ondergingen. Net als een week eerder bij de medewerkers bleken ook nu alle uitslagen negatief.

