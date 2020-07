Gemist? Treurnis (en actie!) na ondergang sauna Putten. En: sjoemelbus aan de kant gezet

VIDEO De dikste boom van Nederland staat in Brummen: ‘Onze mammoet begroet ons elke ochtend vanuit de achtertuin’

2 juli Waar staat de dikste boom van Nederland? In Brummen! Daar, in de tuin van Huize Veldzicht, torent een woudreus met een stamomtrek van 8 meter en 54 centimeter (gemeten in februari) boven alles uit. De Brummense mammoetboom of reuzensequoia is al lange tijd bekend bij insiders. Maar nu mag Jan Publiek ook weten dat-ie in Brummen staat.