Gemist? Vakantiefoto vanaf Terschelling en jongeren naakt op de vlucht na illegale zwempartij

Een vakantiefoto van Bert-Jan Westerink uit Wezep ging afgelopen week viral. Er waren echter geen palmbomen of een fantastisch uitzicht vanaf een berg te zien op de foto, maar twee BN’ers. De Wezeper ging namelijk op de foto met Jort Kelder en Mark Rutte, en dat bleef dus niet onopgemerkt. Dit verhaal is één van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn.

Hoosbuien - De afgelopen week liet moeder natuur zich tot twee keer toe flink gelden in Oost-Nederland. Afgelopen dinsdag veranderde een camping in Lunteren in een zwembad en ook ging het donderdagavond flink tekeer. Als gevolg van een hoosbui liepen kelders en straten onder. Maar er was vanwege de neerslag ook veel waterplezier. Een inwoner van Wezep pakte de kano en waande zich in zijn straat even op de IJssel.

Douche - Boer Rudie uit Luttenberg installeerde een neveldouche in zijn koeienstal om hittestress bij zijn vee tegen te gaan. De dieren staan daardoor de hele dag onder de douche en dat scheelt volgens de agrariër flink. Het is in de stal zo’n vijf tot tien graden koeler. Een horecazaak in Deventer heeft een vergelijkbare oplossing om voor verkoeling te zorgen voor de terrasgasten.

Verpleeghuis - Een bewoner van verpleeghuis Rehoboth in Wapenveld overleed, nadat ze voor de tweede keer positief was getest op het coronavirus. Het komt nagenoeg niet voor dat iemand opnieuw besmet raakt met het virus en daardoor sterft. Het tijdens de eerste coronagolf zwaargetroffen verpleeghuis heeft na het overlijden gelijk maatregelen getroffen om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

Zwempartij - Even lekker illegaal zwemmen. Dat idee werd afgelopen weekend tot uitvoering gebracht in het buitenbad van Basse. De nachtzwemmers hadden echter geen idee dat ze waren gespot. Bij aankomst van de politie sloegen de zwemmers in hun adamskostuum op de vlucht.

Voetbalteam - Asielzoekers uit Gambia, Nigeria en Eritrea voetballen samen in een team onder de vlag van azc Hardenberg. De jongens trainden de afgelopen weken volop, maar tot een wedstrijd kwam het nog niet. Toen deze krant berichtte dat het voetbalteam op zoek was naar een sparringspartner werd binnen de korte keren een tegenstander gevonden: SDC Putten. Vol goede moed ging het voetbalteam van azc Hardenberg naar Putten toe, maar de hoofdklasser was duidelijk een paar maatjes te groot.