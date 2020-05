Gemist? Van der Breggen kondigt wielerafscheid aan, gijzeling beëindigd in Zutphen

Gijzeling - Een gijzeling van een vrouw werd beëindigd in Zutphen. Een arrestatieteam viel een woning binnen. Twee verdachten werden met getrokken pistool aangehouden.

Vechtpartij - Groepen jongeren gingen op de vuist langs de IJssel in Deventer. De gealarmeerde politie-agenten hadden de handen vol aan de vechtersbazen. Meerdere personen werden opgepakt en er werd ook nog een alarmpistool gevonden.

Dode dieren - In Emst zijn meerdere dode pony's gevonden. Een vrouw die verantwoordelijk is voor de verzorging van de dieren is opgepakt.

Paardenongeluk- En dat is er nog meer nieuws over paarden. In Wenum-Wiesel werd een man overlopen door een paard. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Boer Ronald - Boer Ronald heeft in Eveline de liefde gevonden, zo was vanavond te zien in de slotaflevering van het programma Boer Zoekt Vrouw. De melkveehouder kreeg het aan begin van het seizoen niet genoeg brieven om gevolgd te worden in de andere afleveringen, maar tijdens de reünie kon hij toch melden dat hij een geliefde heeft gevonden.

Bye bye Anna - Wielrenster Anna van der Breggen heeft haar afscheid aangekondigd. De Zwolse gaat nog een jaar door en stopt na de Olympische Spelen van Tokio. ,,De zenuwen zijn weg, de adrenaline minder bij wedstrijden. En die heb ik juist nodig. Al hoeft niemand me voor Tokio te motiveren.”