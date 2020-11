Gemist? Van een nieuwe speekselklier tot het spuugzat zijn en hopen op tranen van vreugde

Hij kan nog wel gewoon over straat, maar kaakchirurg en onderzoeker Matthijs Valstar (42) uit Zwolle is tegenwoordig wereldnieuws. Hij ontdekte een extra speekselklier, die nog nooit eerder was opgevallen en publiceerde daarover. Een wereldprimeur. Dit was één van de verhalen die je de afgelopen week kon lezen. Nog meer teruglezen? Hier is jouw overzicht.

Bloedvlekken

Henk van der Kolk uit Lettele vocht afgelopen week in zijn eigen huis met een inbreker. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar dankzij het heldhaftige optreden van de 63-jarige bewoner, sloeg de dief op de vlucht. “Even de bloedvlekken van de deuren halen en dan gaan we weer vrolijk verder”, aldus Henk. “En dat blauwe oog verdwijnt ook wel weer.”

Geluk

Aangereden worden, een whiplash oplopen en je baan kwijtraken. Dat gebeurde de 60-jarige Fake Pol allemaal. Maar al die ellende, verdween afgelopen week voor even. De Apeldoorner had nu eens geluk aan zijn zijde en won 35.000 euro in het SBS 6 programma Bingo. Behalve een nieuwe smartphone – de oude viel pardoes op de grond – weet Pol nog niet wat te doen met het enorme geldbedrag. “De liefde om mij heen vind ik veel mooier.”

Roodgloeiend

Een verhitte discussie was het niet, maar verwarrend was het wel. Moesten de sauna’s na de coronapersconferentie nu dicht of niet? Bij Thermen Bussloo in Voorst kregen ze er rode oortjes van, want de telefoon stond meteen roodgloeiend. Wat bleek? Sauna’s worden gezien als sportscholen en mogen openblijven. “Het coronavirus gedijt slecht in warmte.”

Spuugzat

Het is niet altijd een pretje om met Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen te reizen. Treinstewards zijn het spuugzat, al die intimidaties, gescheld en… gespuug. De beschuldigen wijzen naar het Noorden. Daar zitten ‘veiligelanders’ uit Ter Apel. Soms leidt het zelfs tot fysiek geweld, duw- en trekwerk.

Liesbeth Oelen, de woordvoerder van vervoerder Arriva, geeft toe dat het aantal incidenten op de Vechtdallijn ‘enorm’ toegenomen is: “Het lag deze zomer op het niveau van december vorig jaar terwijl er toch echt veel minder reizigers waren.” De vakbonden en de politiek willen actie.

Huilen

Echte liefde is grenzeloos. Sander Olthuis (23) uit Wijhe en zijn nieuwe liefde Lorena Brzović uit Kroatië zien elkaar al maanden niet. En de kans is zeer klein dat het gauw gaat gebeuren. Moeder Ineke vindt het blijkbaar allemaal net zo moeilijk als haar zoon. Ze vestigt haar hoop op televisiepresentator Robert ten Brink.



Brengt All you need is love deze keer dan tranen van vreugde? “De laatste keer dat Lorena hier was en afscheid nam van Sander, stonden we met z’n allen te huilen.”