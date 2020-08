Gemist? Vanaf morgen coronaproof busvervoer, huizenkopers in onzekerheid door faillissement bouwbedrijf uit Marknesse

Noorderkolk - Natuurgebied de Noorderkolk bij Zwolle is als een paradijsje voor recreanten. Tal van mensen vertoeven al jaren langs het water, terwijl het eigenlijk al jaren niet mag. Het gebied is immers Natura 2000-gebied. De gemeente Zwolle handhaaft dit jaar wel, want vorig jaar ging het goed mis in het natuurgebied .

Lowlands - De organisatie van Lowlands in Biddinghuizen is al druk bezig met de editie van komend jaar, maar het is nog maar de vraag of het festival in 2021 doorgaat. Verder zijn er nog meer vraagstukken die directeur Eric van Eerdenburg hoofdbrekers bezorgen. ,,Op mijn somberste momenten denk ik: het is gedaan met de festivalcultuur. Maar meteen daarna denk ik: nee, dat is onvoorstelbaar. Wij mensen zijn knuffeldieren, we willen bij elkaar zijn, dat zit in onze genen. Het kán niet dat dat ophoudt te bestaan.”