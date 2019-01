Gemist? Veluwe zoekt plek 120 windmolens en brandweer roept hulp publiek in

Tolwegen zijn optie voor Gelderland en Overijssel, maar het moet ‘landelijk worden geregeld’

11 januari Werkgevers in Gelderland en Overijssel zien brood in het plan van hun collega's in Brabant voor tolheffing op snelwegen om drukke wegen in de spits te ontlasten. De tolheffing zou wel op landelijke schaal moeten worden ingevoerd. Werkgevers in Flevoland zien niets in het voorstel.