Gemist? Verkoeling in rivierwater kan dramatisch aflopen en fietser overlijdt na onwelwording

Verkoeling eist levens - Door de hitte is het de komende dagen extreem druk aan de Nederlandse wateren. Niet zonder risico, want jaarlijks verdrinken er tientallen mensen. De Reddingsbrigade heeft het drukker dan ooit. ,,Zelfs op 2 meter afstand herkennen mensen niet dat iemand verdrinkt.”

Zwolse autobranden - De tweede autobrand in de Jac. P. Thijsselaan in Zwolle binnen twee dagen tijd heeft geen verband met de eerste brand, zegt de politie na eerste onderzoek. Woensdag brandde een auto uit verderop in de straat. Die brand zou te maken met een drugsoorlog in Zwolle. De onrust in de buurt is groot.

Fietser overleden - Op de overgang Woudhuizerallee van de A50 achter het Woudhuis in Apeldoorn is vanmiddag een fietser onwel geraakt. Hij is door omstanders gereanimeerd totdat hulpdiensten ter plaatse waren, maar overleed desondanks ter plaatse.

Meer kerksluitingen dreigen - Opnieuw moeten de komende jaren katholieke kerken in de regio Deventer/Zuidwest-Salland hun deuren sluiten. Binnen de Heilige Lebuinus Parochie komt er één centrale parochiekerk, hoogstwaarschijnlijk in Deventer. De komende maanden worden de concrete plannen over welke kerken dicht moeten verder uitgewerkt.

Zoektocht naar verkoeling - Heet, heter, heetst. Waar kon je vandaag nog afkoelen nu de temperatuur opliep tot ruim boven de dertig graden? En belangrijk: waar was het ook nog eens niet te druk? Dat is natuurlijk ook een voorwaarde in coronatijd. Verslaggever Lex van Kooten ging vandaag op jullie uitnodigingen in en kwam op een aantal heerlijke koele plekjes.

Premium-verhaal van de dag

Veelbesproken kunstwerk - Arme Tong van Lucifer. Weinig ellende blijft het iconische kunstwerk langs de A6 bespaard. Beroofd, vernield en aangevallen door de elementen. En dan is er het hardnekkige verwijt uit christelijke hoek dat de ovaal ‘godslasterlijk’ is. Waar komt dat verhaal toch vandaan? De Stentor gaat op onderzoek uit.