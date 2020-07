Gemist? Vrouw bekogeld met bloempot en expert haalt uit naar CDA-raadslid

Niet onder indruk van kritiek - Met de presentatie over de Michiel de Ruyterbrug is vandaag het startschot gegeven voor de realisatie van de Zeeheldenwijk op Urk. Sommige zeehelden liggen de laatste tijd onder vuur. Gemeente Urk trekt zich daar weinig van aan en heeft niet overwogen om namen van straten toch aan te passen.

Bizar incident - Een vrouw is vannacht in Apeldoorn naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze een bloempot op haar hoofd had gekregen. Iemand in een flat aan de Aristotelesstraat had de bloempot naar beneden gegooid. De vrouw was naar buiten gegaan omdat een auto in de brand stond.

Wat is nou 30 centimeter? - Het conflict tussen twee buren over een nieuwbouwhuis in Wijhe leidde afgelopen week tot veel verbazing en uiteenlopende reacties. Maar dergelijke burenruzies met Rijdende Rechter-achtige taferelen komen vaker voor. Wij zetten vijf opvallende zaken op een rijtje, die de afgelopen jaren de revue passeerden in Oost-Nederland.

Expert haalt hard uit - Kan boerin Brenda Berghorst (39) uit Dronten nog CDA-raadslid blijven nu ze is betrapt op het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten in haar schuur? Voor integriteitsexpert John Bijl is het klip-en-klaar: ,,Het beste is dat ze haar raadslidmaatschap vaarwel zegt, dit kan niet door de beugel.”

In het nieuw - Met een speciale video als ode aan de supporters heeft Go Ahead Eagles vandaag de voetbalshirts voor het nieuwe seizoen gelanceerd. Het is voor het eerst dat de club speelt in de voetbalkleding van Stanno, het huismerk van kledingleverancier Deventrade. De afgelopen decennia speelde de Deventer profclub met het merk Hummel.

Waardevolle herinnering - Een prachtig trouwalbum met foto’s van de mooiste dag van je leven, dat kennen we allemaal. Maar een album van een intens verdrietige dag? Bij die mogelijkheid staan weinigen stil, weet Renee Krijgsman (49) uit Beekbergen. Als afscheidsfotograaf legt ze de uitvaart vast. ,,De foto’s bieden nabestaanden zóveel troost, je ziet er zóveel liefde in.”