Gemist? Vuur verdelgt onkruidbestrijder. En: klapper op de woningmarkt

HUTJEMUTJE

Wat zijn precies de gevaren van hutjemutje in het vliegtuig zitten in coronatijd? Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse speelt een cruciale rol bij het beantwoorden van deze vraag. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt het NLR de HEPA-filters, die onderdeel zijn van het ventilatiesysteem in een vliegtuig.

VLAMMENZEE

Een onkruidbestrijdingswagen is vanmorgen door brand verwoest in Emmeloord. Op slechts enkele meters afstand van de vlammenzee lag een kindje van twee dagen oud in de woonkamer. ,,Enorm schrikken”, reageert buurvrouw Hanneke.

BEELD

Han Denkers (60) stond 38 jaar geleden aan de wieg van videotheek Haniel in hartje Zutphen. Haniel is in de Stedendriehoek en de Achterhoek nog de enige zaak die films verhuurt. Daar komt op 31 augustus een einde aan: Denkers stopt dan met de videotheek en gaat verder als gameshop.

BOEREN EN BOETES

De politie Oost-Nederland gaat morgen handhaven als boeren met de trekker de snelweg opgaan. ,,Ook de vorige keren was dit al niet toegestaan. De boeren wisten dit toen ook al. Aan die situatie is niets veranderd”, laat woordvoerder Ruud Visser weten.

NAAR HET STADION

Supporters van Go Ahead Eagles moeten verplicht een enquête invullen als ze in coronatijd een wedstrijd van de club uit Deventer willen bezoeken. Go Ahead Eagles wil zo in kaart brengen wie er naar het stadion willen, onder welke voorwaarden en met wie. Tijdens thuiswedstrijden is er plek voor minder dan de helft van de seizoenkaarthouders.

TAXISTEKER CEL IN

Een 29-jarige man uit Westervoort is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het neersteken van een taxichauffeur in Beekbergen vorig jaar juni.

OP DE OUDE STEK

De verhuizing van zes dementerende ouderen in Voorst is tot 1 oktober uitgesteld. Dat is de uitkomst van intensieve onderhandelingen bij de rechtbank in Zwolle vandaag.

KLAPPER

Hij heeft de buit binnen: een investeerder uit Abu Dhabi heeft op het hoogtepunt van de markt bijna 900 van alle 1500 woningen in leegstaande kantoren gekocht. Rentenieren gaat Bas Gregoor echter niet, na de verkoop van Cityside Apartments. De Apeldoorner pakt nu z’n volgende uitdaging op: winkels ombouwen tot woningen.

CORONA IN KAART

Na weken van een dalende trend loopt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer op, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-rapportage. Er werden bijna 1000 nieuwe gevallen geconstateerd in een week. In Steenwijkerland woedt een brandhaardje, maar Overijssel, Gelderland en Flevoland scoren ten opzichte van de rest van het land wél goed.

Bekijk hieronder de Stentor Nieuws Update van vandaag:

Hier zie je populairste video's van dit moment: