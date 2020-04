Gemist? Wereldberoemde meteoriet Diepenveen heeft een zusje en zorghotel Apeldoorn ontvangt eerste corona-patiënten

Ongeluk - Bij het ongeluk op de Blokzijlseweg in Zuidveen is gistermiddag een 74-jarige vrouw uit Steenwijk om het leven gekomen. Dat heeft de politie vandaag via Twitter bekendgemaakt.

Tips - De coronacrisis kan volgens neuroweten-schappers van het Radboudumc leiden tot angst en depressie, zo meldde deze krant vorige week. Wat kunnen mensen zelf doen om angst zo veel mogelijk in te dammen? Tips van een opleider, een jeugdpsycholoog en een psychiater.

Meteoriet - De meteoriet die op 12 september werd waargenomen boven onze regio en later neerplofte in het Duitse Flensburg, blijkt een zusje te zijn van de wereldberoemde steen in Diepenveen. Beide meteorieten behoren volgens Werkgroep Meteoren tot de relatief zeldzame koolstof-chondrieten.

Lesbos - Fotografe Marijn Fidder (22) uit Harderwijk was in februari in vluchtelingenkamp Moira op het Griekse eiland Lesbos. Omdat de aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden daar volgens haar verslapt, fotografeerde zij zaterdag deelnemers aan de actie #CAMPNL.

Kringloop - Harry’s Kringloophal aan de Rieteweg in Zwolle werd twee weken geleden getroffen door brand, op dat moment de enige kringloopwinkel in Zwolle die nog open was. Zo’n anderhalve container met artikelen kon naar de stort, wekenlang met man en macht poetsen volgden. Maar komende week gaan ze weer open.

Zorghotel voor corona- patiënten - Het zorghotel op de Juliana-locatie in Apeldoorn heeft zijn eerste corona-patiënten. Dat meldt zorgorganisatie KleinGeluk. Het zorghotel is bestemd voor (herstellende) patiënten die besmet zijn met het Covid 19-virus, die niet (meer) in een ziekenhuis hoeven te verblijven, maar ook niet zelfstandig kunnen wonen.

Huurverhoging - De SP afdeling Zutphen wil dat er dit jaar een streep gaat door de huurverhoging. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur, stelt de SP. ,,En door de coronacrisis hebben veel gezinnen te maken met een terugval in inkomsten, waardoor het voor hen nog moeilijker wordt om de huur te voldoen’’, zegt fractievoorzitter Nils Müller.