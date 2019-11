Gemist? Wie betaalt de miljoenenrekening van probleemvloeren Windesheim Zwolle? En: Taxichauffeur bedreigd met pistool in Lelystad

Tiny houses nog geen succesnum­mer in Apeldoorn, Deventer en Zwolle

11 november Daar waar her en der in de regio al tiny houses verschijnen, is er in de steden Apeldoorn, Deventer en Zwolle vooralsnog geen sprake van wijkjes met deze nieuwe woonvorm. Er wordt echter wel gewerkt aan het scheppen van mogelijkheden voor de mini-huisjes, die ruimte bieden aan starters op de woningmarkt of voor mensen die zo duurzaam mogelijk willen wonen. Dit is de stand van zaken.