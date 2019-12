Gemist? Ziekenhuis gaat met drones vliegen, woede om weinig plek voor woonwagens

Drone van ziekenhuis - Isala gaat met drones vliegen tussen de ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel. Bloed en medicijnen kunnen via de lucht veel sneller vervoerd worden. Over twee jaar, bij de oplevering van het nieuwe ziekenhuis in Meppel, moet de lijndienst voor drones van start. ,,In spoedsituaties is dit een perfecte oplossing.”

Arrestatie na vuurwerkvondst - Voor de vondst van 168 zwaar illegaal en deels in elkaar geknutseld vuurwerk in een opslagbox in Zwolle-Zuid is ook iemand aangehouden. Dat bevestigt de politie vandaag. De Explosieve Opruimingsdienst van Defensie moest eraan te pas komen om de dozen vuurwerk veilig tot ontploffing te brengen.

Seks met buurmeisje bestraft - De 21-jarige Kevin K. uit Ermelo is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij seks had met zijn minderjarige buurmeisje. Ook kreeg hij een taakstraf van 50 uur opgelegd. De man zei dat hij verliefd was op het 13-jarige meisje. Haar ouders reageerden woedend.

Toch kerstdiner in Zutphen- De honderden huishoudens uit Zutphen en omgeving die het moesten doen met een noodrantsoen tijdens kerst kunnen zich toch nog opmaken voor een smakelijk kerstdiner. De inzamelingsactie voor getroffen gezinnen van de Voedselbank Zutphen heeft honderden kilo’s kip, groente, peren en pakken zuivel opgeleverd.

Taakstraf na fataal ongeluk - De 48-jarige Toos J. uit Zutphen heeft vandaag de maximale taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen door de Zutphense rechtbank. Ook moet ze haar rijbewijs voor een jaar inleveren. Ze veroorzaakte op 11 september vorig jaar een dodelijk ongeval in Eibergen toen ze telefonerend achter het stuur door rood reed.

Woonwagenbewoners moeten weg - Woest is Andries Schäfer als hij deze zomer te horen krijgt dat hij niet 173, maar twaalf tot vijftien extra standplekken krijgt. Als reactie op dit besluit richt hij een tweede protestkamp op. Dat is inmiddels opgedoekt, maar het kamp aan de Urksteeg staat er nog. Na 7 januari niet meer, als het aan de gemeente ligt. Daar denkt Andries anders over.