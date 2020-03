Gemist? Zijn we écht langer onderweg als we 100 km/h rijden? En we moeten sneller klikken als het gaat om criminaliteit in de buurt

100 km/h vs 120 km/h - Nog een paar dagen. Dan moet de voet van het gas op de snelweg. Overdag is niet langer 120 kilometer per uur de maximumsnelheid, maar 100. Zijn we daardoor inderdaad veel langer onderweg? Verslaggevers Ewoud ten Kleij en Jaap Selles testen de gevolgen voor deze regio!

Dodelijk ongeluk - Het dodelijke slachtoffer van het zware verkeersongeval donderdagochtend tussen Schalkhaar en Heeten, is een 27-jarige man uit Heeten.

Verklikken - Vermoedens van criminele activiteiten in de buurt? Meld het bij gemeente, politie of Meld Misdaad Anoniem. Die klemmende oproep doen Martijn Dadema en Albert Bootsma, twee belangrijke bestrijders van ondermijning in Overijssel en Gelderland. ,,Dat inwoners niet aan de bel trekken, vind ik bijzonder.”



Van hennep telen in boerenschuren en niet eerlijk verdiend geld investeren in vastgoed tot het niet leveren van zorg en het ronselen van jongeren voor WhatsAppfraude. Deze vermenging van onder- en bovenwereld komt voor in vrijwel elke gemeente in Oost-Nederland. Maar inwoners doen te weinig met hun vermoedens als iets niet deugt.

Gelderse politieman geschorst - De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Gelderse deel van de eenheid buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim.

Premium verhalen van de dag

Chinese modeontwerper achtervolgd door corona: van Wuhan, Mongolië en New York tot in Zutphen

Via Wuhan, Mongolië en New York is modeontwerper Sheguang Hu (48) neergestreken in Zutphen. Het virus heeft nergens lijfelijk vat op hem gekregen maar ook in het Achterhoekse stadjelaat corona hem niet met rust.

CDA baas drukte op een foute link, weg 550 euro van haar dochters: ‘Ben er met open ogen ingetrapt’

Ze is normaal zeer alert op internetoplichters. Dit keer trapte Bouwien Rutten, fractievoorzitter van het CDA Overijssel, er met open ogen in. Een sluwe crimineel sluisde 550 euro van de spaarrekening van haar dochters. ,,Wees niet naïef, voor je het weet ben je zelf slachtoffer.”

Gezocht: breiers (m/v) van dassen in driekleur voor 75 Puttense bevrijdingsbomen