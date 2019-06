Gemist? Zorgelijke toename gebruik verslavende pijnstillers, ‘omkoping’ bij NK marathonschaatsen op natuurijs

Verslavende pijnstillers - Het aantal mensen in Nederland dat verslavende opioïde pijnstillers slikt neemt verontrustende vormen aan. In tien jaar tijd is het aantal gebruikers vervijfvoudigd, van 100.000 in 2008 naar 500.000 mensen in 2018. Daphne uit Apeldoorn is verslaafd aan pijnstillers, maar de afkickkliniek bracht een nieuw trauma: ‘Ik ben geen beest’

Granaat in woning - Een 24-jarige man uit Klarenbeek is opgepakt nadat hij zijn huisgenoot zou hebben bedreigd met steekwapens. Toen de politie onderzoek wilde doen in de woning troffen agenten verboden wapens en munitie aan, waaronder een granaat.

‘Omkoping’ schaatsmarathon - Het NK marathonschaatsen op natuurijs is te koop. Overijssel heeft zichzelf namelijk voor 35.000 euro bij schaatsbond KNSB ingekocht, en daarmee krijgt die provincie een voorkeurspositie als een locatie moet worden aangewezen. Het eerste NK op natuurijs sinds 2013 wordt - als het deze winter meezit - in Steenwijkerland verreden. IJsclubs in Drenthe en Gelderland reageren verbolgen en spreken van ‘omkoperij’.

Jeukrups - De maatregelen die gemeenten nemen tegen de eikenprocessierups zijn symptoombestrijding en maken geen einde aan de alsmaar groeiende overlast. Om de problemen structureel te beteugelen is maar één oplossing mogelijk: eiken moeten massaal worden vervangen door andere boomsoorten.

Katja en Freek - Katja Schuurman (44) en haar kersverse echtgenoot Freek van Noortwijk (30) vieren dit weekend de liefde in de Noordoostpolder. Dat werd duidelijk tijdens het persmoment waar Katja en Freek even de tijd namen om zich in trouwkleding te laten vastleggen. Ze zijn getrouwd bij recreatiepark Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg.

Aan de dood ontsnapt - Op vakantiepark De Pampel in Hoenderloo is een gezin aan de dood ontsnapt nadat koolmonoxide vrijkwam in het vakantiehuisje waar de familie verbleef. Dat vertelt moeder Esther van Roosendaal in Radar op NPO Radio 1. Ze heeft het park aansprakelijk gesteld, maar de parkeigenaar en zijn verzekeraar weigeren om een schadevergoeding te betalen.