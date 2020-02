Gemist? Zorgflat ontruimd om grote brand, monsterstorm houdt huis in Oost-Nederland

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om vandaag al het regionale nieuws te volgen? Dit was het belangrijkste of meest opvallende nieuws van zondag 9 februari.

Monsterstorm - Storm, storm en nog eens storm. Ciara hield (en houdt) Oost-Nederland vandaag in haar greep. In ons speciale liveblog bleef (en blijf) je vandaag op de hoogte van alle ontwikkelingen in de regio.

Brand in zorgflat - Nog voor de storm was er nieuws uit Zwolle. Daar brak afgelopen nacht een grote brand uit in een zorgflat. Meerdere bewoners moesten geëvacueerd worden, waaronder Lenie (83) en Appie (66). ,,Ik denk dat ik alles kwijt ben, zelfs mijn gebit.’’

Wapens bij boomhut - Spelende kinderen hebben onder een boomhut in Nunspeet vier pistolen geworden. De wapens lagen in een kistje, samen met munitie. De vondst leidt tot ongeloof bij buurtbewoners. ,,Onze kinderen spelen daar ook.’’

Inferno in Lelystad - Een enorme brand heeft vanmiddag het pand van Van Schijndel Autoschade in Lelystad compleet verwoest. De vlammen sloegen metershoog uit de garage aan de Zeilweg. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden omwonenden gewaarschuwd vooral binnen te blijven.

Reanimatie na ongeluk - Bij een ernstig ongeluk in Lieren (gemeente Apeldoorn) hebben hulpdiensten vanavond een persoon moeten reanimeren. Een automobilist was vlak bij een eetcafé het kanaal ingereden. In totaal raakten twee personen gewond.

Premium-verhaal van de dag

De parel van Terlouw - Sommige boeken hebben eeuwigheidswaarde. Oorlogswinter van Jan Terlouw is er zo één. Zelfs in China kunnen ze binnenkort lezen over de oorlogsavonturen van zijn alter ego Michiel van Beusekom in het fictieve IJsseldorp de Vlank tijdens de Hongerwinter, nu 75 jaar geleden. ,,Ik heb zelf helemaal niets heldhaftigs gedaan. Maar de oorlog heeft mij gemaakt tot wie ik ben, daarvan ben ik overtuigd.”