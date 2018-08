Gemist? Zwangere Marissa toegetakeld door vechthond en nieuwe trend: kinderen aan een tuigje

De zwangere Marissa de Lange uit Kampen raakt behoorlijk gewond bij een aanval door Royce, een American Staffordshire terriër. Gelukkig blijft haar ongeboren kind ongedeerd. En in de Apenheul zien ze het steeds vaker: een kind in een tuigje. Een gek gezicht misschien, maar volgens pedagogen helemaal niet zo'n slecht idee.

Na negen dagen onzekerheid is er goed nieuws. De vermiste Joey uit Voorst duikt op in Apeldoorn. Hij was zaterdag 11 augustus zonder geld, telefoon of medicatie vertrokken. Omdat hij gedragsproblemen heeft, zaten zijn naasten er vooral over in hoe hij zich zonder die medicijnen zou gedragen. Een tip op Instagram leidt de pleegouders naar Joey.

Het bekende bedrijf Breman in Genemuiden raakt deze week in opspraak. Ernstige vermoedens van langdurige fraude met tapijtfacturen, een ‘zwarte kas’, vriendjespolitiek en een verziekte bedrijfscultuur: Breman Installatiegroep heeft directeur Goos van der Kamp van de Genemuider vestiging T.Breman (TB) terecht ontslagen. De kantonrechter rekent het Van der Kamp (62) aan dat er gedurende bijna twaalf jaar onder zijn bewind meer dan 160 rekeningen ter waarde van ruim 1,4 miljoen euro aan twee tapijtbedrijven betaald werden. Die leverden daarvoor echter nooit tapijt.

In Apeldoorn was alles in kannen en kruiken voor de opening van de Subway en de Spar Express bij de Firezone-benzinepomp. Niets kon een openingsfeest in de weg staan. Hoewel? Een detail bleek over het hoofd gezien: er was geen vergunning aangevraagd.

Een zaak die de gemoederen danig bezig hield deze week was de aanval van vechthond Royce op de zwangere Marissa de Lange uit Kampen. Dit gebeurde in het huis van vriendin Christina Sneller, het baasje van Royce en net als Marissa woonachtig in Kampen. Marissa moest tientallen keren gehecht worden. Christina zei haar hond niet als agressief te kennen, maar uiteindelijk bleek dat er wel degelijk meerdere keren is geklaagd over Royce en dat de hond in de buurt de reputatie van killerhond had.

In de Apenheul zien de medewerkers het steeds vaker: kinderen aan een tuigje. Het levert spot op: een kind is toch geen hond? Maar er zijn ook voorstanders, zoals pedagoog Bas Levering. ,,Beter een tuigje dan een kind vastsnoeren in de buggy”, zegt hij.