Gemist? Zwolse brandstichter helpt justitie uit de brand. En: nooit meer naar vuurwerk kijken

Hij handelde uit angst, verklaarde Enes S. (23) dinsdag in de rechtbank in Zwolle. Uit angst voor de vermeende drugsbendeleiders Idris en Abas M. stak hij twee auto’s in brand. Desondanks wil justitie hem niet opnieuw achter de tralies hebben, mede vanwege medewerking aan onderzoeken in de Zwolse onderwereld. Welke prijs betaalt hij daarvoor?

Minder inkomsten, méér kosten. De coronacrisis stort toch al geplaagde gemeenten dieper in de financiële put. Vooruitlopen op hoe dat op te lossen doen gemeenten in deze regio liever niet; eerst maar eens kijken waar het Rijk mee over de brug komt. Maar extra bezuinigingen of hogere belastingen voor de burger liggen op de loer.

De Deventer kunstenaar Baski (Bjarni Skúli Ketilsson, 53) ontsnapte twintig jaar geleden samen met zijn hoogzwangere vrouw Arianne Bos aan de vuurwerkramp in Enschede. Het was niet de enige ramp die hij meemaakte. ,,Bij branden ga ik nooit meer kijken.”

Verkoper Arthur Eelsing uit Uddel heeft de advertenties met items uit het voormalig Nationaal Voetbalmuseum tijdelijk van Marktplaats verwijderd. In de voetbalwereld is verbolgen gereageerd op de uitverkoop van voetbalerfgoed.

Voorafgaand aan de gasexplosie die in 2016 zes huizen op Urk verwoestte is door de betrokken instanties fout op fout gestapeld. Dat schetste de officier van justitie vandaag in de strafzaak tegen de gemeente Urk, netbeheerder Liander en aannemer Borger.

Het menselijk strottenhoofd op sterk water dat gisteren in kringloopwinkel Nieuw Geluk werd gevonden, blijkt uit het Isala Ziekenhuis te komen. Het lichaamsdeel van een in 2003 overleden persoon is gebruikt voor de scholing van artsen in het Zwolse ziekenhuis.

Op het oog strijdbaar procedeert gevallen vastgoedkoning Ger Visser (66) uit Gorssel monter door. In het hoger beroep rond het faillissement van zijn Eurocommerce-imperium wil hij liefst 36 getuigen laten horen, onder wie springruiter Gerco Schröder.

De dakloze en drugsverslaafde Schot die in 2018 levenslang kreeg voor de roofmoord op de Apeldoornse kunstenaar Jeroen van Neijhof (38) is opnieuw veroordeeld. Dit omdat hij een gevangenisbewaker dreigde neer te steken met een geïmproviseerd mes.

