Gezin ‘De Luizenmoeder’ zoekt onderdak in Twente

„Mijn bronnen zijn opgedroogd”, zegt een balende acteur, regisseur en scenarioschrijver Ebbinge, die afgelopen seizoen als schooldirecteur Anton Flier schitterde in de Nederlandse comedyserie De Luizenmoeder. De scenarioschrijver en hoofdrolspeler is nu naarstig op zoek naar tijdelijke huisvesting in Twente voor een periode van zes tot acht weken. Zijn echtgenote Roosmarijn Luyten gaat de vrouwelijke hoofdrol spelen in het theaterspektakel ‘Stork!’. Vanaf 23 juli beginnen haar repetities in Hengelo. In augustus en september zijn de voorstellingen.

Schoolvakantie

„De repetities en optredens van Roosmarijn vallen voor een groot deel samen met de schoolvakantie van onze kinderen. Ik zou samen met de jongens in Twente een beetje vakantie kunnen vieren en werken.” Ebbinge moet veel voorbereidingen doen voor het tweede seizoen van De Luizenmoeder. De verrassende serie, uitgezonden door AVRO/TROS, trok gemiddeld vier miljoen kijkers per aflevering.

Voetballen

„Omdat ik komend seizoen niet alleen zal spelen maar ook De Luizenmoeder ga regisseren, zal het voor mij geen zes weken vakantie worden. Zo is het de bedoeling dat mijn cameraman een paar dagen naar Twente komt in de tijd dat mijn kinderen aan het voetballen zijn of onder de sproeier staan.” In het najaar gaat het productiehuis een reeks afleveringen draaien met nieuwe verwikkelingen rond ouders en leerkrachten bij basisschool De Klimop.

Tukker

De in Enschede geboren acteur en schrijver stelt zich veel voor van de ‘werkzomer’ in zijn geboortestreek. „Hoewel ik vrij snel naar het westen ben verhuisd, is het oosten altijd speciaal gebleven. Mijn vader was een echte Tukker, daar zijn we trots op. Later logeerde ik veel bij mijn oma in Twente. Ik heb het romantische beeld om een tijd op zo’n heerlijke boerderij of in een mooi zomerhuis in dat prachtige coulisselandschap te wonen.”

