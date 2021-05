GGD geeft vaccinatietempo injectie met nieuwe prikplek Heerde

95.000 vaccinaties per week. Dat is het aantal waar de GGD Noord- en Oost-Gelderland naartoe wil. De gezondheidsdienst zet in op een forse opschaling. Deze moet in de loop van juni werkelijkheid worden.

Om de mijlpaal van 95.000 per week te kunnen bereiken opent de GGD op 31 mei in Heerde de achtste vaccinatielocatie van de regio. Op deze prikplek kunnen zes mensen tegelijk worden gevaccineerd. Het inenten in Heerde zal de hele week twaalf uur per dag plaatsvinden.

De prikplaats in Heerde is de achtste in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Eerder opende de GGD al vaccinatiestraten in Borculo, Doetinchem, Harderwijk, Lichtenvoorde, Zutphen en twee in Apeldoorn. Aan het prikproject werken volgens de dienst al ruim 700 medewerkers.

Opschalen

Vorige week stond de teller op 43.000 prikken, laat de GGD weten. De gezondheidsdienst meent dus in een paar weken tijd bijna te kunnen verdubbelen. Dat er snel opgeschaald kan worden is wel al duidelijk. In de eerste week van mei werden in de GGD-regio 30.000 vaccinaties gezet.

Een voorwaarde voor het opschalen is wel dat de hoeveelheid beschikbare vaccins het toelaten. Ook is de prikploeg afhankelijk van de bereidwilligheid van de mensen die een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren.