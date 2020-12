GGD IJsselland: ‘38 procent pakt het anders aan deze feestdagen vanwege corona’

Vaccineren

Een kleine groep, 5 procent, wil zich wel laten vaccineren maar eerst weten of ze het virus heeft gehad. Dit percentage is afgenomen in vergelijking met eerdere metingen in mei en in de zomermaanden. Epidemioloog Rilana Wessel: ,,We denken dat dit komt omdat nu bekend is dat je voor een tweede keer besmet kan raken met het coronavirus.”