GGD: Medische controle nodig bij slikken hiv-pil

PrEP (ookwel Truvada) is een preventief hiv-middel dat in korte tijd populair is geworden onder homo's met wisselende seksuele contacten. Onduidelijk is hoe groot de gebruikersgroep is.

Het middel is in Nederland sinds kort vrij verkrijgbaar en voor minder geld dan voorheen. Huisartsen kunnen PrEP voorschrijven, maar het middel wordt niet vergoed. Veel mannen bestellen het anti-hiv-middel via internet en gebruiken het preventief. Ze moeten daarbij een schema aanhouden tot een tijdje na het seksueel contact. Sommigen gebruiken PrEP dagelijks.

Seksuele gezondheid

Aan dat zelfstandig innemen van de hiv-pil zonder medische begeleiding kleven nogal wat risico's, waarschuwt Harriette van Buel, verpleegkundige seksuele gezondheid van de GGD IJsselland. ,,Als personen dit middel niet goed slikken bestaat er alsnog het gevaar hiv op te lopen, en als zij starten zonder een goede medische controle kan er in principe sprake zijn van een hiv-infectie, waardoor ze die verder kunnen verspreiden. Onjuist gebruik kan leiden tot resistentie en langdurig gebruik tot schade aan lever en nieren.''

Het gevaar dreigt dat door onjuist gebruik het aantal hiv-besmettingen weer omhoog gaat, terwijl in Nederland nu juist een dalende lijn is ingezet.

De GGD-en voeren soa- en hiv-controles uit op de soa-poli's. De controles op bepaalde bloedwaarden moeten de huisartsen oppakken, vindt Buel, het liefst vier keer per jaar.

Aanspreekpunt

Huisarts Kees Pricker uit Deventer zou dat ook graag zien, maar de praktijk is anders. Hij is voor de huisartsen in IJsselland een aanspreekpunt waar het gaat om medische kennis over bijvoorbeeld soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) en hiv. ,,De meeste experts op dit gebied onder de huisartsen zitten in de Randstad. PrEP wordt daar al veel meer voorgeschreven dan in deze regio.''

Voor een deel is dat onwetendheid, zegt de huisarts. Ook wordt nog wel eens gedacht dat de hiv-problematiek niet in de eigen huisartsenpraktijk voorkomt. ,,Vooral in de Bible Belt komt dat nog wel eens voor.'' Daarnaast speelt een principiële discussie. Niet iedereen is voorstander van PrEP, omdat het mannen zou aanmoedigen onveilige seks te hebben.