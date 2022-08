GGD nog niet klaar voor nieuwe vaccinatieronde: ‘Honderden medewerkers nodig’

De GGD’s hebben de opdracht gekregen van het ministerie voor Volksgezondheid om in week 37 klaar te zijn voor de nieuwe vaccinatieronde. Sven van den Burg, woordvoerder voor GGD Flevoland zegt dat GGD Flevoland volop bezig is met de voorbereidingen: ,,De opdracht is gegeven en we gaan ermee aan de slag. We hebben de tijd gekregen om deze vaccinatieronde goed voor te bereiden. We hebben de ervaring dus we beginnen gelukkig niet vanaf nul.”