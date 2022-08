GGD nog niet klaar voor nieuwe vaccinatieronde: ‘We beginnen gelukkig niet vanaf nul’

De GGD’s in Oost-Nederland hebben nog honderden medewerkers nodig voor de nieuwe vaccinatierondes als bescherming tegen het coronavirus. Vorige week liet de GGD weten dat vanaf half september iedereen vanaf 12 jaar een oproep krijgt voor een herhaalprik tegen corona . Klaar zijn ze daar nu nog niet voor. De grootste kink in de kabel: veel medewerkers van de vorige lichting hebben inmiddels ander werk.

De GGD’s hebben de opdracht gekregen van het ministerie voor Volksgezondheid om in week 37 klaar te zijn voor de nieuwe vaccinatieronde. Sven van den Burg, woordvoerder voor GGD Flevoland zegt dat GGD Flevoland volop bezig is met de voorbereidingen: ,,De opdracht is gegeven en we gaan ermee aan de slag. We hebben de tijd gekregen om deze vaccinatieronde goed voor te bereiden. We hebben de ervaring dus we beginnen gelukkig niet vanaf nul.”

Uit iedere voorgaande prikronde hebben de GGD’s naar eigen zeggen waardevolle lessen geleerd. Annebeth Westra, GGD IJsselland: ,,Wat werkt goed, wat moet de volgende keer anders. Deze aanpassingen zijn we nu aan het doorvoeren. De komende weken gaan we de opdracht vanuit het ministerie verder vormgeven. Deze lijkt op de eerdere massacampagnes”

Personeel

Achter de schermen waren de GGD’s zich al aan het voorbereiden op een nieuwe vaccinatieronde. Zeker op het gebied van het werven en inwerken van nieuw personeel. De zoektocht naar personeel blijft voor de GGD’s een uitdaging. Het zou namelijk maar zo kunnen dat jongeren die destijds kwamen helpen bij de GGD, inmiddels toch weer teruggekeerd zijn naar hun bijbaantje bij de supermarkt.

Op alle functies in een vaccinatiestraat is personeel nodig. Van coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, prikkers, voorbereiders, hosts en administratieve krachten. GGD Noord- en Oost Gelderland heeft nog ruim tweehonderd extra personeelsleden nodig. Voor GGD Flevoland is dit een aantal van tachtig nieuwe medewerkers. GGD IJsselland durft geen exact getal te noemen, maar spreekt over ‘honderden’. De werving gaat via uitzendbureau Randstad. Een groot deel van de nieuwe medewerkers bij GGD’s zijn herintreders die bij eerdere campagnes al bij de GGD hebben gewerkt.

Medewerkers met een medische achtergrond die bij de GGD’s ingezet worden voor het vaccineren moeten ervaring hebben met intramusculair prikken. Sven van den Burg: ,,De scholing specifiek voor COVID-19 doen we zelf. De medewerkers worden door een arts van de GGD bekwaam gemaakt.”

Minder locaties

Alle drie de GGD’s maken al gebruik van speciale vaccinatiebussen. GGD Noord en Oost Gelderland opent in deze nieuwe vaccinatieronde minder vaste locaties. Er zijn nu vier vaste vaccinatielocaties in Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk en Lichtenvoorde. Woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost-Gelderland: ,,Bij de vorige rondes hebben we maximaal acht vaste locaties open gehad.’’

In Flevoland komen drie hoofdlocaties in Emmeloord, Lelystad en Almere. Van den Burgh: ,,Onze hoofdlocaties liggen geografisch goed verspreid ten opzichte van elkaar. We gaan ervan uit dat dit voldoende moet zijn. We houden de mogelijkheid wel open voor nevenlocaties.” GGD IJsselland vaccineert op twee hoofdlocaties in Deventer en Zwolle. Westra: ,,We hebben daarnaast nog een paar kleinere locaties in andere gemeentes. Onderdeel van onze voorbereiding is om te bepalen welke locaties we wanneer gaan gebruiken.”