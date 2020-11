GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Meer jongeren hebben last van angst en stress door corona’

Het aantal mensen in Gelderland dat last heeft van angst, stress en eenzaamheid door de coronacrisis neemt toe. Dat blijkt uit een peiling van de GGD Noord- en Oost-Gelderland onder bijna 3200 mensen. Vooral jongvolwassenen hebben het moeilijk.

Sinds maart doet de GGD onderzoek naar de impact die de coronacrisis heeft op inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland. De GGD constateert een toename van de psychische ongezondheid onder inwoners. In april lag dit percentage nog op 15 procent, maar in november is dat gestegen naar 20 procent.

De GGD ziet vooral een sterke toename in psychische ongezondheid onder jongvolwassenen. Zij ervaren vaker gevoelens van angst, stress, verveling en eenzaamheid dan mensen in oudere leeftijdsgroepen.

Het merendeel van de jongvolwassenen (acht op de tien) vindt de coronacrisis ‘allemaal maar lang duren’. Ze missen het afspreken met familie en vrienden en het uitgaan. Volgens de GGD komt deze psychische ongezondheid vaker voor bij laagopgeleiden en alleenwonenden. ‘Sociale contacten en uitjes gaan toch steeds meer gemist worden. Het leven wordt een beetje saai', zegt een alleenstaande 29-jarige vrouw die meedeed aan het onderzoek.

Coronaregels

Volgens het kabinet kunnen de coronamaatregelen eventueel worden versoepeld als het aantal besmettingen omlaag gaat. De GGD ziet dat inwoners in Noord- en Oost-Gelderland zich deze periode meer aan die coronamaatregelen houden dan in de zomerperiode het geval was. Nu geeft bijvoorbeeld 67 procent aan dat het goed lukt om anderhalve meter afstand te houden. In juni was dit nog 47 procent.

Vaccineren

De afgelopen weken kwamen er positieve geluiden naar buiten over de ontwikkeling van een coronavaccin. In Noord- en Oost-Gelderland staan ze echter nog niet te springen om zich te laten vaccineren, zo blijkt uit de nieuwste GGD-peiling. Nu geeft 51 procent van de deelnemers van het onderzoek aan zich te willen laten vaccineren, in juni was dat nog 60 procent.

De vaakst genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is twijfel aan de veiligheid van het vaccin, aldus de GGD. ‘Ik zal niet de eerste zijn om me te laten vaccineren, maar als een grote groep het heeft laten doen en er zijn geen problemen, dan vind ik het geen probleem”, geeft één van de deelnemers van het onderzoek aan.

