GGD slaat alarm: steeds meer besmettingen door feestjes

Ravage in de winkel­straat? ‘Volgende week gaan we zien wie er dicht blijven’

24 april Overal wappert opheffingsuitverkoop (modezaak John en Nina, Zutphen). Soms klinkt een grote modeketen het aantal vestigingen in (H&M, landelijk min 10, in Zwolle van 2 naar 1). Of gaat een boekenketen failliet (BoekenVoordeel, 86 filialen) en trekt een reisbureau de stekker eruit en weet je nog niet wat er bij de doorstart - als die er komt - overblijft (D-Reizen, 285 vestigingen). Is het hek van de dam? Gaat de economie te laat van het slot? Retail-expert Gertjan Slob: ,,Volgende week gaan we zien wie er dicht blijven.”