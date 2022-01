GIGA Storage bouwt de grootste batterij van Nederland (nog groter dan die er al staat) bij Lelystad

VIDEO Sponsor Go Ahead tikt 10.000 euro af: PEC-fan dj Wietze zingt clublied aartsvij­and in Zwolle

Dj en PEC Zwolle-fan Wietze de Jager zingt morgen tussen 11.00 uur en 15.00 uur vanuit zijn tuin, in het tenue van Go Ahead Eagles, het clublied van de aartsvijand uit Deventer. Hoofdsponsor Jumper van Go AHead heeft namelijk 10 duizend euro afgetikt bij Radio 538 waarmee is voldaan aan het streefbedrag.

22 december