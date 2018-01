Groeiend leger 50-plussers laat zich niet afschrijven

Latten noemt Hendrik Groen, de hoofdpersoon uit de populaire tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, als symbool van een nieuwe generatie ouderen, mensen die na hun pensioen nog volop bezig zijn en zich niet laten afschrijven. Antropoloog Martijn van Oorschot denkt zelfs dat het woord 'oudere' op den duur helemaal zal verdwijnen. ,,Het is een gedateerd begrip."

Hendrik Groen

Ze ontworstelen zich aan de geraniums en de infantiele regels van hun grauwe bejaardenhuis. Staan de personages van tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen symbool voor een nieuwe generatie ouderen?

Hoge kijkcijfers, joelende recensies. De tv-serie Hendrik Groen over een vriendenkring die zich fijntjes de Oud-Maar-Niet-Dood-Club noemt, is een laaiend succes. En Hendrik Groen, de krasse hoofdpersoon die zich aan de verzorgingshuisterreur ontworstelt, is plots een nieuwe tv-held. Een symbool zelfs van een nieuwe generatie ouderen. Een generatie die zich niet meer weg laat stoppen, af laat schrijven, of zich de geneugten van het leven (wijntje, concertje) laat ontzeggen.

Vitaliteit

Want Hendrik Groen staat niet op zichzelf. Wie een beetje oplet, ziet volgens CBS-hoofddemograaf Jan Latten en onderzoeker Jolanda Lindenberg van het kenniscentrum Leyden Academy voor vitaliteiten veroudering tal van echte en fictieve helden die niet meer piep zijn. Om maar eens iemand te noemen: Neelie Kroes, de superkwieke 76-jarige ex-eurocommissaris die zich voor start-ups opwerpt. En Allan Karlsson, de hoofdpersoon/crimineel uit de internationale bestseller De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween - ook op de vlucht voor de bejaardenhuisbetutteling.

Salto's

En wat denkt u van Anneke Groot, de 89-jarige grande dame uit de ouderenserie van Nieuwsuur die nog achterwaartse salto's in het zwembad maakt? Een instanthit op internet. En zo iemand als presentator Peter de Bie (67) van de TROS Nieuwsshow die het gewoon vertikt om met pensioen te gaan? Latten: ,,En dan zijn we nog niet eens begonnen aan die lange rij presentatoren en sterren die bij anderen waren afgedankt en bij ouderenomroep MAX opnieuw carrière hebben gemaakt.''

Dat er steeds meer rolmodellen-op-leeftijd zijn, heeft volgens Latten allereerst te maken met het simpele demografische gegeven dat er gewoon meer ouderen zijn. ,,En dat weten we allemaal ook wel, want dat is al vaak gezegd. Maar nu gaan we het merken, voelen en zien. Vanaf volgend jaar bestaat de helft van de volwassen bevolking namelijk uit 50-plussers; de helft! Die zijn dus letterlijk geen minderheid meer.''

20 levensjaren

Al die ouderen leven bovendien langer. Latten: ,,Als ik zeg dat mensen, toen de AOW-leeftijd werd vastgesteld, gemiddeld nog zo'n vijftien levensjaren na hun pensioen hadden en mensen nu dan nog zo'n twintig levensjaren hebben, klinkt dat niet zo ingrijpend. 'Slechts' een verschil van vijf jaar. Maar het verandert wel een mensenleven. We zijn nu net zo lang 'pensioengerechtigd' als jeugdig. En dat is lang. Bedenkt u maar eens wat u allemaal tussen uw geboorte en uw twintigste hebt kunnen doen.''

De ouderen van nu blijven ook langer fit en zelfstandig. En omdat ze langer zelfstandig zijn, zijn ze 'zichtbaarder'. Lindenberg: ,,Vroeger verdwenen ouderen zo'n beetje uit de actieve samenleving; iedereen ging naar het verzorgingshuis. Nu gaat dat niet meer op: vrijwel alle ouderen zijn na hun pensioen nog volop bezig. Als vrijwilliger, als oppas voor de kleinkinderen, als coach of zij-instromer.''

Mondig

Bovendien stellen de senioren van nu zich ook anders op dan hun ouders. Lindenberg: ,,Er is nogal een verschil tussen de babyboomgeneratie die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de generatie daarvoor. De babyboomers hebben meer geld, zijn gewend hun eigen keuzes te maken en zijn hartstikke mondig.'' Latten: ,,Dit is het tijdperk van de emancipatie van de oudere.''

Toch zal het volgens Lindenberg nog een tijd duren voor we met z'n allen wezenlijk anders over ouderen en ouderdom denken. ,,Dat er steeds meer actieve ouderen te zien zijn in de samenleving en in de media is natuurlijk belangrijk, maar we hebben wel te maken met diep ingesleten vooroordelen; onbewuste processen die zich moeilijk laten veranderen. Zo zullen we, zonder dat we het zelf doorhebben, ouderen op basis van hun uiterlijk toch direct negatieve kwalificaties toedichten. Zoals minder veranderingsgezind, minder flexibel en minder snel. Puur omdat wij als mens nu eenmaal in hokjes denken.''

Kosten

Dus zal het, denkt zij, ook lang duren voor we ouderen als winst in plaats van belasting zien. ,,Zo gaat het tot nu toe bijna altijd over wat de vergrijzing ons allemaal kost in plaats van wat het ons oplevert - omdat ouderen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen doen. En is het debat over het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd vooral negatief: iets wat niemand zou willen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat ouderen best door willen werken als hun werktijden en hun functie bijvoorbeeld wat wordt aangepast.''

Volgens antropoloog/kunstenaar Martijn van Oorschot, organisator van het Festival of Older People, betekent de wereldwijde vergrijzing dat we op den duur 'radicaal anders' tegen ouderdom aan gaan kijken. Zo zal het woord 'oudere' volgens hem zelfs verdwijnen. ,,Het is een gedateerd begrip: je gooit ontzettend veel mensen op een hoop die - behalve een bepaalde leeftijd - niks met elkaar te maken hebben. Hun leeftijd zegt niks over wie ze zijn, wat ze nog willen en kunnen. Ik bedoel: ik ken 50-jarigen die alleen maar op de bank liggen en een 71-jarige die president van Amerika is.''

Stram

Kees Hulst, de 65-jarige acteur die Hendrik Groen speelt, geeft als eerste toe dat mensen zich sowieso liever niet als 'ouder' zien. ,,Ik vind Hendrik Groen natuurlijk oud, maar mezelf nog lang niet. Als ik Groen speel, beweeg ik me langzaam en stram, en zelf huppel en spring ik er nog op los. Maar anderen zien mij natuurlijk wél als oudere man. Dat is gewoon een feit.''