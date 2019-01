Groep konikpaarden verlaat Oostvaardersplassen: ‘Ze waren verrassend rustig’

,,Het ging heel goed,” vertelt Erik-Jan Kuypers, boswachter in de Oostvaardersplassen. Zojuist zijn een veertigtal paarden vanuit het Oostvaardersveld op een vrachtwagen geladen naar een nieuwe bestemming in het Lauwersmeergebied. Van de 90 Konikpaarden in de Oostvaardersplassen zullen er 30 overblijven. ,,Ze rijden echt net weg. We hebben ze gisteren al in een vangweide verzameld en daarna kwamen ze in een vangkraal, zoals dat heet. Dat is een omheinde omgeving van compartimenten. Dat doen we zodat ze wel in hun groep blijven.” De operatie is zeer geslaagd, constateert Kuypers tevreden. ,,Het ging in alle rust. Ik kan alleen maar zeer veel bewondering hebben voor de vakkundige mensen die dit voor elkaar hebben gekregen.”

Hoe moet ik me dat voorstellen, worden ze met een zweep de wagen in gedreven? ,,Nee, zolang ze bij hun familiegroep zijn, zijn ze rustig. De kuddebeheerder kent de paarden als geen ander, die zegt dan: ‘ho, nu even niks doen’ ‘doe rustig’, ‘blijf staan’, en vervolgens is af en toe een duwtje nodig. Maar het is de kunst ze zelf de goede kant op te krijgen”.

Hoe weet je nou welk paard bij welke familie hoort? ,,De kuddebeheerder kent echt ieder paard. Hij heeft eerst hun gedrag bestudeerd wie bij wie hoort. Goed gekeken welke paarden bij elkaar zijn gaan staan.”

Waren er ook nog betogers te zien? ,,Nee, we zaten midden in het veld, dus daar kon geen publiek bij. Ik zie altijd al overal auto’s staan aan de rand van het gebied, maar hier stonden we in alle rust. Een ideale plek, omgeven door water, waar toch een vrachtwagen bij kon.”

Volledig scherm Konikpaarden in de vangkraal © Mikal Folkertsma

Hadden de paarden last van stress? ,,Het is natuurlijk geen alledaags iets voor ze, om zich te laten vangen en in een kleine ruimte te staan. Maar ze waren zo rustig, liepen langzaam, er was geen kabaal, ik heb niet het idee dat er veel stress was.”