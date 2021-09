Grolsch: beperkte reorganisatie na eerste verlies sinds mensenheugenis

‘Buiten­land­se’ supermarkt maakt opmars: we shoppen er graag op zoek naar bijzondere ingrediën­ten

17 augustus Het aantal buitenlandse supermarkten in ons land neemt toe. Flevoland is een van de snelle stijgers. Dat komt niet alleen door arbeidsmigranten: ‘we’ gaan er zelf ook graag naartoe. We shoppen nu eenmaal graag in een niche-winkel naar bijzondere ingrediënten, zo zegt een expert.