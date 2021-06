Grote frustratie over brand in insectenhotel Vlinderstad Deventer

NLDoet gaat toch door: ‘De bewoners hebben er allemaal erg veel zin in’

27 mei Het is even behelpen vanwege de coronamaatregelen, maar vrijwilligers zetten zich aankomend weekend toch met hart en ziel in om van de vrijwilligersdagen van NLDoet een succes te maken. Onder andere in Putten en Deventer worden de handen uit de mouwen gestoken.