Grote problemen met huisvesten statushouders: gemeenten in Oost-Nederland bieden te weinig plekken

Van de beoogde 1624 asielzoekers die in Gelderland mogen blijven, kregen in de eerste helft van dit jaar maar 1057 een plekje in de provincie. In Overijssel was het doel om 901 statushouders een plek te geven, maar uiteindelijk lukte dit in 617 gevallen. In Flevoland hebben in de eerste helft van 2021 in totaal 250 vergunninghouders een woning toegewezen gekregen. De taak was echter om er 328 te huisvesten. In alle provincies kwamen bovenop de nieuwe taak ook nog achterstanden uit de vorige periode.