Grote tekorten aan hout, papier en plastic: dit is waarom je zó lang op je fiets of tuinstoel moet wachten

Stremming van Suezkanaal

Ook producten van kunststof, tuinmeubelen en tuinhout zijn beperkt leverbaar. Overal in de maakindustrie, in Gelderland goed voor 11 procent van de werkgelegenheid, bestaan problemen.



Staalleveranciers in China hebben in tijden van corona te weinig geleverd en kunnen niet extra produceren nu de vraag groeit, omdat die capaciteit er niet is. De olie-industrie die nodig is voor kunststof kampte deze winter met zeer slecht weer. Amerika koopt plots heel veel hout in. De prijzen voor oudpapier rijzen de pan uit, door de tekorten aan papiergrondstoffen en door problemen bij de inzameling van oudpapier. En daar kwam de stremming op het Suezkanaal, met ook wat containers voor Gazelle, nog bovenop.



Ook bij Nooteboom Trailers in Wijchen is het tekort aan grondstoffen voelbaar, zegt Johan van de Water van het bedrijf. ,,We hebben te maken met forse prijsstijgingen, waardoor ook wij genoodzaakt zijn onze verkoopprijzen te verhogen.”