Hakuna Matata

Toen wij nog een gezin waren was vakantie ook niet echt vakantie. Al jaren ging ik een week alleen met de kinderen naar een zonnig eiland, deed een weekje thuis en hier en daar pakte ik nog een dag. Maar als ik thuis kwam, waren de kinderen daar. Dat was dan toch wel vakantie, realiseer ik me nu.

Tegenwoordig is vakantie een gevecht. In je eentje alles verzinnen zonder dat iemand er zin in heeft. Ik ben een optimistisch mens, maar ook aan mij zitten grenzen. Fietsen langs de IJssel, wandelen op de Woldberg, naar het strand gaan, een boek lezen, ik vind het geen slechte voorstellen. De puberdochter woont ongeveer bij haar beste vriendin en de jongste is vergroeid met de bank. Alleen het feit dat er geluid uit de bank komt, doet vermoeden dat er een kind op ligt. Wel is een Ipad zichtbaar, die overuren draait. Pak hem af, die Ipad, hoor ik u zeggen.

En serieus, in een vorig leven had ik dat ook zeker gedaan. In een vorig leven moesten mijn kinderen alles zelf doen, zelf regelen, zelf fietsen. Nu, als ik streng ben, als ik een grens stel is het: ,,Dan vraag ik het wel aan papa.”

Eigenlijk ben je als gescheiden ouder kansloos verloren. ,,Dacht jij vroeger wel aan je ouders dan, toen je 15 was?” vraag ik aan mijzelf in de spiegel. Schuldig moet ik buigen. Het was ook niet nodig, want ze hadden elkaar. Als ik naar huis ging, waren zij daar allebei, ik hoefde niet te kiezen. Ik hoopte vaak genoeg dat ze niet thuis waren, of een van de twee niet.

,,Kom, we gaan naar de Lion king”, zeg ik tegen de jongste, als er weer een regenbui over Zutphen hoost. Hij veert op, de bank komt tot leven. Met mijn oudste twee heb ik de film vroeger eindeloos gekeken. In het donker van de bios denk ik aan die tijd, met de jongens gearmd op de bank sniffend voor de Lion King. Opnieuw zie ik hoe Mufasa maaiend met zijn poten de diepte in valt en de kleine Simba later huilend tussen de manen van zijn dode vader schuilt. Tranen druppen onder mijn 3D bril vandaan. Ik weet niet om wie ik nu meer huil: Mufasa, Simba, of mezelf.

,,Je huilde hè?”vraagt de jongste als we duizelig buiten staan.