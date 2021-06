Hardenberger steelt een fles wijn: ‘Ja, die dag was ik slordig met afrekenen’

Een herinnering: psychiatrisch centrum Zon en Schild, afdeling Beukenhorst. Voor de nacht had ik alle dossiers doorgenomen en hij was meneer X. Aardig, baardig en met zijn 47 jaar de jongste van de groep. Toen alle bewoners al naar bed waren, zat hij nog voor de televisie. Meneer had korsakov. Langdurig alcoholgebruik had zijn lever en zijn geheugen beschadigd. Dat laatste was ook de reden dat hij niet ging slapen. Hij wist niet in welke kamer zijn bedje stond.