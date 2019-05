Heb je 4 dagen vrij? Dan kun je dit doen

10 tipsVoor veel mensen wordt dit een superlang weekend. Het beloven mooie dagen te worden, waarbij de temperaturen zelfs kunnen oplopen tot 30 graden Celsius. Op Hemelvaartsdag hier en daar nog een bui in ons deel van het land, maar daarna wordt het alleen maar beter volgens de voorspellingen van Weeronline . Goede dagen om met familie in de tuin door te brengen bijvoorbeeld, maar voor wie geen idee heeft wat te ondernemen hier 10 tips.

1. Dauwtrappen in park Hoge Veluwe - Hemelvaartsdag kan begonnen worden met een gratis wandeling voor dag en dauw op de Hoge Veluwe. Publiek mag voor de gelegenheid om 6 uur lopend het park in en kan daarmee de natuur hier zien ontwaken op een tijdstip waarop de Hoge Veluwe normaal gesloten is.

2. Zwolle Unlimited - In het centrum van Zwolle rond de Thorbeckegracht zijn de komende dagen allerlei voorstellingen onder de noemer van ‘Zwolle Unlimited’. Het Rijksmuseum Amsterdam houdt hier voor het eerst een pop-up tentoonstelling buiten de hoofdstad. Op zaterdag 1 juni tussen 12.00 en 18.00 uur kan het publiek op Internationaal Storytelling Festival Zwolle Unlimited de expositie Rembrandt en zijn tijdgenoten bezoeken.

3. Zomerkermis in Deventer - Vanaf Hemelvaartsdag tot en met 10 juni zijn er 70 attracties te bezoeken bij de zomerkermis op twee locaties in Deventer. Bij de opening geeft de boyband Fource een mini-concert. Na het winnen van het Nationale Junior songfestival in 2017 mocht deze band ons land vertegenwoordigen op de internationale finale in Georgië, waar ze een achtste plek hebben behaald.

4. Dancetour in Lelystad - In de Meent in Lelystad wordt (voor de 13e keer) het gratis toegankelijke Dancetour-festival gehouden. Dit keer met Bizzey, Tony Junior, STUK, Outsiders, Lady Bee, Trobeats en Rino Sambo. Dancetour is toegankelijk vanaf 16 jaar. Iedereen die jonger is moet begeleid worden door een volwassene.

5. Hardshock Hellendoorn - In Hellendoorn wordt (voor het eerst, anders was het altijd in Almere) het Hardshock Festival gehouden op zaterdag. Er zijn optredens van onder andere: D-fence, Dither, Mad Dog, Angerfist LIVE, Nosferatu, Sefa en Dr. Peacock vs. Billx.

6. Fietstival in Deventer - Voor mensen die van ‘uitdagend fietsen’ houden is er het Fietstival op Hemelvaartsdag in Deventer. ‘Rijd onder andere dwars door Fooddock, probeer de hindernissen in Burnside en fiets over sloopauto’s, gestapelde pallets en dwars door een schuimbad’, zo omschrijft de organisatie het evenement.

7. Acrobatiek in Apeldoorn - Ashtonia is een show met muziek, acrobatiek, magie en halsbrekende toeren in de nok van het theater. De show, compleet met maaltijd, is tot en met 16 juni te beleven op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn.

8. Craft Beer Festival - In Rha (gemeente Bronckhorst) wordt voor het eerst het Bronckhorster Craft Beer Festival gehouden. Daarbij zijn bieren van twaalf ambachtelijke brouwerijen te proeven. Het is mogelijk om via Station Dieren en de pont over de IJssel naar het festivalterrein te lopen.

9. Rode gevaar en de IJssellinie - Op 1 juni is er weer een open dag bij de IJssellinie. Die dag kan gekeken worden (onder begeleiding van een gids) in de Hospitaalbunker bij De Haere. De IJssellinie was een waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en drie tot vijftien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet.

10. Ballonfiësta in Klarenbeek - Drie dagen lang is het Hooilands feest in Klarenbeek. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan daar vrijdag een aantal luchtballons omhoog tijdens een ballonfiësta. Verder staat er voor zondag het NK gazonmaaier-racen op het programma.